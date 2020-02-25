Мозер пожаловалась на низкие зарплаты тренеров в фигурном катании

Российский тренер Нина Мозер рассказала о том, что в фигурном катании специалисты получают низкую заработную плату.
«Я помню, что как-то мне деньги упали, я пересчитала, сколько же это долларов получается, оказалось — двести. Вот когда мы готовились к Играм в Сочи, всё было очень хорошо, на высшем уровне. О нас заботились, мы ни в чём не нуждались. Но затем наступил этот чёрный период.
Конечно, за всех отвечать нельзя, возможно, кто-то и использует запрещённые препараты. Но могу сказать, что при подготовке к Олимпиаде в Сочи никому этим заниматься не нужно было. Все олимпийцы были настолько всем обеспечены. А какой моральный подъём был: это, как во время Великой Отечественной — все были готовы умирать, но побеждать за Родину!" — цитирует Мозер «Советский спорт».
Мозер тренировала спортивную пару Татьяна Волосожар/Максим Траньков. На Олимпиаде 2014 года в Сочи фигуристы завоевали две золотые награды.
- 25 февраля 2020
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30
-
11:07
-
11:02
-
10:37
-
10:28
-
09:35
-
09:20
-
09:16
-
00:51
- 24 февраля 2020
-
23:54
-
23:24
-
20:37
-
19:04
-
18:13
-
17:37
-
15:59
-
12:59
-
10:57
-
10:30
-
10:18
-
08:49
-
00:04
- 23 февраля 2020
-
23:05
-
21:48