Мозер пожаловалась на низкие зарплаты тренеров в фигурном катании

Российский тренер Нина Мозер рассказала о том, что в фигурном катании специалисты получают низкую заработную плату.

«Я помню, что как-то мне деньги упали, я пересчитала, сколько же это долларов получается, оказалось — двести. Вот когда мы готовились к Играм в Сочи, всё было очень хорошо, на высшем уровне. О нас заботились, мы ни в чём не нуждались. Но затем наступил этот чёрный период.

Конечно, за всех отвечать нельзя, возможно, кто-то и использует запрещённые препараты. Но могу сказать, что при подготовке к Олимпиаде в Сочи никому этим заниматься не нужно было. Все олимпийцы были настолько всем обеспечены. А какой моральный подъём был: это, как во время Великой Отечественной — все были готовы умирать, но побеждать за Родину!" — цитирует Мозер «Советский спорт».

Мозер тренировала спортивную пару Татьяна Волосожар/Максим Траньков. На Олимпиаде 2014 года в Сочи фигуристы завоевали две золотые награды.