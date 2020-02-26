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Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание

Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание
Другие / Фигурное катание 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев во время совместного ледового шоу «Мозер тим» и «Тутберидзе тим», на котором он работал в качестве ведущего, попробовал себя в роли фигуриста и решил комментировать фигурное катание.

«Просто блестяще поработал ведущим на шоу по фигурному катанию в Москве! Вышел на коньках во втором отделении, сделал ласточку, имел успех. Вперёд, наше фигурное катание! Пожалуй, начну его комментировать. Что думаете, друзья?» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева

Напомним, в ходе шоу серебряные призёры Олимпийских игр в команде фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры в профессиональном спорте.

Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры
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