Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание
Известный комментатор Дмитрий Губерниев во время совместного ледового шоу «Мозер тим» и «Тутберидзе тим», на котором он работал в качестве ведущего, попробовал себя в роли фигуриста и решил комментировать фигурное катание.
«Просто блестяще поработал ведущим на шоу по фигурному катанию в Москве! Вышел на коньках во втором отделении, сделал ласточку, имел успех. Вперёд, наше фигурное катание! Пожалуй, начну его комментировать. Что думаете, друзья?» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева
Напомним, в ходе шоу серебряные призёры Олимпийских игр в команде фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры в профессиональном спорте.
Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры
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