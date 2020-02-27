Туктамышева: сезон для меня завершён, но заканчивать карьеру не собираюсь

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на точку зрения о том, что в современном фигурном катании 17-летних спортсменок уже считают ветеранами. В декабре о приостановке карьеры объявила 17-летняя Алина Загитова.

«Суть проблемы глубже. Да, Загитова приостановила выступления, но она в 17 лет завоевала все возможные титулы. По себе знаю, как это сложно, когда уже есть медали высокого достоинства, всё равно регулярно ходить на тренировки, искать мотивацию. Верю: небольшой перерыв поможет Алине понять, чего она хочет. Что касается подвижек в возрасте, здесь я вижу больше плюсов, чем минусов. Фигурное катание за эти годы не только омолодилось, но и шагнуло далеко вперёд. Этот вид спорта прогрессирует, интерес к нему постоянно растёт. А наши девушки сегодня лучшие в Европе и, надеюсь, станут первыми в мире», — цитируют Туктамышеву «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».

Елизавета также рассказала о своих планах.

«Я держу себя в хорошей форме и продолжаю тренировки. Думаю, на чемпионате мира никаких непредвиденных ситуаций не произойдёт. Все наши девушки выступят достойно и покажут, на что способны. Искренне им этого желаю. Для меня же текущий спортивный сезон завершён. В целом я довольна, выполнила, что хотела. Сейчас работаю по графику, но спокойно, и на душе гармония.

Заканчивать карьеру не собираюсь! Сразу после шоу концентрируюсь и вместе с тренером, хореографами приступаю к подготовке новых программ. Скорее всего, одну из них буду ставить у Стефана Ламбьеля, другую у Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Не стану пока ничего анонсировать, но то, что наметили, мне очень нравится. По-настоящему прекрасна и музыка. Очень хочу отобраться на чемпионат Европы, мира 2021 года, так что настрой боевой", — сказала фигуристка.