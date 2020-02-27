Щербакова выступила с короткой программой на шоу в Москве. Видео

Российская фигуристка Анна Щеркабова выступила с прошлогодней короткой программой под песню A Comme Amour Ричарда Клайдермана на шоу «Путь к победе!», которое прошло в Москве.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Первого канала.

Во время проката Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе является двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).