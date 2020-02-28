Крутских принёс России 1-е в истории золото ЧМ по парусному спорту в классе «лазер-радиал»

Российский яхтсмен Даниил Крутских завоевал для России первое в истории страны золото чемпионата мира по парусному спорту в классе «лазер-радиал». Соревнования проходят в Австралии.

Второе место занял австралиец Майкл Комптон. Тройку призёров замкнул представитель Словении Ник Плетикос. Россиянин Даниил Майстровский показал 27-й результат, Дмитрий Головкин — 31-й.

Ранее лучшим достижением россиян на чемпионатах мира в этой дисциплине было серебро Андрея Кирилюка в 1996 году.

19-летний Крутских — двукратный чемпион Европы среди юниоров. Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.