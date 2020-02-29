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Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира в спринтерском многоборье

Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира в спринтерском многоборье
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром чемпионата мира в спринтерском многоборье, который завершился в Хамаре (Норвегия).

Победу по сумме четырёх дистанций одержала японка Нао Кодаира, второй стала её соотечественница Михо Такаги. Россиянка Ангелина Голикова остановилась в шаге от пьедестала.

Отметим, Голикова была третьей во втором старте на дистанции 500 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия
Женщины. 500 м. Второй старт

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,46.
2. Михо Такаги (Япония) – 37,52.
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,57.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,71…
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,93.

1000 м. Второй старт

1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,93.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.14,47
3. Бриттани Боу (США) – 1.14,56…
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,85…
8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,27.

Итоговый зачёт

1. Михо Такаги (Япония) – 148,870.
2. Нао Кодаира (Япония) – 150,150.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 150,430.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 150,695.

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