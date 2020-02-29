Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром чемпионата мира в спринтерском многоборье, который завершился в Хамаре (Норвегия).
Победу по сумме четырёх дистанций одержала японка Нао Кодаира, второй стала её соотечественница Михо Такаги. Россиянка Ангелина Голикова остановилась в шаге от пьедестала.
Отметим, Голикова была третьей во втором старте на дистанции 500 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия
Женщины. 500 м. Второй старт
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,46.
2. Михо Такаги (Япония) – 37,52.
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,57.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,71…
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,93.
1000 м. Второй старт
1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,93.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.14,47
3. Бриттани Боу (США) – 1.14,56…
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,85…
8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,27.
Итоговый зачёт
1. Михо Такаги (Япония) – 148,870.
2. Нао Кодаира (Япония) – 150,150.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 150,430.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 150,695.
- 29 февраля 2020
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15
-
00:06
- 28 февраля 2020
-
23:46
-
22:39
-
21:58
-
21:41
-
21:25
-
21:14
-
20:36
-
19:10
-
18:19
-
16:51
-
16:42
-
16:24
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
14:48
-
14:07
-
13:59
-
13:43
-
13:26
-
13:18