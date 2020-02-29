Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром чемпионата мира в спринтерском многоборье, который завершился в Хамаре (Норвегия).

Победу по сумме четырёх дистанций одержала японка Нао Кодаира, второй стала её соотечественница Михо Такаги. Россиянка Ангелина Голикова остановилась в шаге от пьедестала.

Отметим, Голикова была третьей во втором старте на дистанции 500 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия

Женщины. 500 м. Второй старт

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,46.

2. Михо Такаги (Япония) – 37,52.

3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,57.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,71…

6. Дарья Качанова (Россия) – 37,93.

1000 м. Второй старт

1. Михо Такаги (Япония) – 1.13,93.

2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.14,47

3. Бриттани Боу (США) – 1.14,56…

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,85…

8. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,27.

Итоговый зачёт

1. Михо Такаги (Япония) – 148,870.

2. Нао Кодаира (Япония) – 150,150.

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 150,430.

4. Ангелина Голикова (Россия) – 150,695.