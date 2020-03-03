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Непряева: Загитова мне нравится больше, чем Медведева

Непряева: Загитова мне нравится больше, чем Медведева
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я видела этих спортсменок во время Олимпиады и когда к президенту ходили. Мне Загитова больше нравится. Не знаю почему, просто на первый взгляд.

Многие в фигурном катании уходят из спорта ещё до совершеннолетия? Все виды спорта разные. Взять мои 24 года — в фигурном катании я была бы на закате карьеры, а в лыжах я только третий год показываю результаты», — цитирует Непряеву Sport24.

Олимпийская чемпионка 2018 года 17-летняя Алина Загитова в декабре объявила о приостановке карьеры. Медведева на Играх-2018 в личных соревнованиях завоевала серебро.

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