Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года за допинг
Федерация карате России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства приняла решение дисквалифицировать Лию Завгарову на два года за допинг, сообщает официальный сайт РУСАДА. 19-летняя спортсменка нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе).
Срок отстранения отсчитывается с 5 декабря 2019 года.
В 2019 году представительница Татарстана Завгарова победила на чемпионате России в весовой категории до 68 кг. В финале соревнований в Казани она оказалась сильнее Анастасии Сгуропулу из Республики Дагестан. Третье место разделили Анастасия Гудилова (Челябинская область) и Ксения Малюта (Москва).
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