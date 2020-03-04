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Российский легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг

Российский легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

22-летний российский легкоатлет Андрей Белоконь дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Пункт 2.1 антидопинговых правил подразумевает наказание за наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.

Результаты бегуна, продемонстрированные на Кубке России—2018, аннулированы. Отстранение отсчитывается с 31 июля 2018 года. Таким образом, уже ближайшим летом Белоконь сможет возобновить выступления.

Ранее стало известно о четырёхгодичной дисквалификации победителя первенства России по вольной борьбе Шамиля Хириева. Борец стал победителем чемпионата России среди юниоров в весовой категории до 79 кг.

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