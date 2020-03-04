Российский легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за допинг

22-летний российский легкоатлет Андрей Белоконь дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Пункт 2.1 антидопинговых правил подразумевает наказание за наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.



Результаты бегуна, продемонстрированные на Кубке России—2018, аннулированы. Отстранение отсчитывается с 31 июля 2018 года. Таким образом, уже ближайшим летом Белоконь сможет возобновить выступления.



Ранее стало известно о четырёхгодичной дисквалификации победителя первенства России по вольной борьбе Шамиля Хириева. Борец стал победителем чемпионата России среди юниоров в весовой категории до 79 кг.