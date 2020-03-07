Конькобежец Семериков – второй в итоговом зачёте Кубка мира на стайерских дистанциях

Российский конькобежец Данила Семериков стал вторым в зачёте Кубка мира на стайерских дистанциях. В финале Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) Семериков стал четвёртым на дистанции 5000 м. Победу одержал голландец Патрик Рус, он же выиграл Кубок мира.

На дистанции 3000 м россиянка Наталья Воронина замкнула призовую тройку. Победила канадка Изабель Вайдеман. Обладательницей Кубка мира на стайерских дистанциях стала чешка Мартина Сабликова, Воронина – четвёртая.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.11,152.

2. Грэм Фиш – 6.12,830.

3. Тед-Ян Блумен (оба – Канада) – 6.13,721.

4. Данила Семериков (Россия) – 6.16,381…

9. Александр Румянцев (Россия) – 6.21,925.

Итоговый зачёт Кубка мира на стайерских дистанциях

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 360.

2. Данила Семериков (Россия) – 323.

3. Грэм Фиш (Канада) – 306…

5. Александр Румянцев – 263.

Женщины. 3000 м

1. Изабель Вайдеман (Канада) – 3.59,749.

2. Антоинетте Де Йонг (Нидерланды) – 4.00,035.

3. Наталья Воронина (Россия) – 4.01,339…

9. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.06,005.

Итоговый зачёт Кубка мира на стайерских дистанциях

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 357.

2. Изабель Вайдеман (Канада) – 353.

3. Ивани Блонден (Канада) – 314.

4. Наталья Воронина (Россия) – 311…

6. Евгения Лаленкова (Россия) – 245…