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Конькобежец Семериков – второй в итоговом зачёте Кубка мира на стайерских дистанциях

Конькобежец Семериков – второй в итоговом зачёте Кубка мира на стайерских дистанциях
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Данила Семериков стал вторым в зачёте Кубка мира на стайерских дистанциях. В финале Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) Семериков стал четвёртым на дистанции 5000 м. Победу одержал голландец Патрик Рус, он же выиграл Кубок мира.

На дистанции 3000 м россиянка Наталья Воронина замкнула призовую тройку. Победила канадка Изабель Вайдеман. Обладательницей Кубка мира на стайерских дистанциях стала чешка Мартина Сабликова, Воронина – четвёртая.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.11,152.
2. Грэм Фиш – 6.12,830.
3. Тед-Ян Блумен (оба – Канада) – 6.13,721.
4. Данила Семериков (Россия) – 6.16,381…
9. Александр Румянцев (Россия) – 6.21,925.

Итоговый зачёт Кубка мира на стайерских дистанциях

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 360.
2. Данила Семериков (Россия) – 323.
3. Грэм Фиш (Канада) – 306…
5. Александр Румянцев – 263.

Женщины. 3000 м

1. Изабель Вайдеман (Канада) – 3.59,749.
2. Антоинетте Де Йонг (Нидерланды) – 4.00,035.
3. Наталья Воронина (Россия) – 4.01,339…
9. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.06,005.

Итоговый зачёт Кубка мира на стайерских дистанциях

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 357.
2. Изабель Вайдеман (Канада) – 353.
3. Ивани Блонден (Канада) – 314.
4. Наталья Воронина (Россия) – 311…
6. Евгения Лаленкова (Россия) – 245…

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