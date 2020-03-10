Велогонщик из России госпитализирован в ОАЭ с положительным тестом на коронавирус

Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ) с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба велокоманды.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», — приводят слова Страхова в «инстаграме» «Газпром-РусВело».

Пост доступен в "инстаграме" «Газпром-РусВело».