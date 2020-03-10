Сборная Беларуси по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор в Москве

Сборная Беларуси по пляжному футболу отказалась от проведения учебно-тренировочного сбора в Москве. Сбор должен был проходить в российской столице с 14 по 21 марта.
«На данный момент могу только подтвердить, что запланированный в марте учебно-тренировочный сбор в Москве не состоится», — цитирует гендиректора Ассоциации «Федерация пляжного футбола» Александра Баранова BSRussia.
Официальная причина отмены сборов не называется. Но в последние недели отказы от поездок в другие страны обычно связаны с угрозой распространения коронавируса. В конце 2019 года новый коронавирус начал быстро распространяться в Китае. Сейчас инфицированные появились уже практически во всех крупных странах.
Сборная Беларуси во время сбора в Москве должна была провести четыре товарищеских матча с московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».
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