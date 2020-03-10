Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Беларуси по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор в Москве

Сборная Беларуси по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор в Москве
Другие / Пляжный футбол 0

Сборная Беларуси по пляжному футболу отказалась от проведения учебно-тренировочного сбора в Москве. Сбор должен был проходить в российской столице с 14 по 21 марта.

«На данный момент могу только подтвердить, что запланированный в марте учебно-тренировочный сбор в Москве не состоится», — цитирует гендиректора Ассоциации «Федерация пляжного футбола» Александра Баранова BSRussia.

Официальная причина отмены сборов не называется. Но в последние недели отказы от поездок в другие страны обычно связаны с угрозой распространения коронавируса. В конце 2019 года новый коронавирус начал быстро распространяться в Китае. Сейчас инфицированные появились уже практически во всех крупных странах.

Сборная Беларуси во время сбора в Москве должна была провести четыре товарищеских матча с московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».

Команды НБА готовятся проводить матчи при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020