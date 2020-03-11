Горячкина сыграла вничью с Крамлинг на этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Российская шахматистка Александра Горячкина в восьмом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Лозанне (Швейцария) сыграла вничью белыми фигурами с Пиа Крамлинг из Швеции.

Ещё одна россиянка Алина Кашлинская белыми фигурами проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Александра Костенюк уступила украинке Марии Музычук.

После восьми туров турнира лидируют Горячкина и грузинка Нана Дзангидзе, набравшие по 5 очков.

Следующий тур соревнований состоится сегодня, 11 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта. Заключительный этап Гран-при ФИДЕ будет проходить в Италии со 2 по 15 мая. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток. На турнир претенденток на мировую корону попадут два лучших гроссмейстера.