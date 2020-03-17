Чемпионаты России по кёрлингу не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение не проводить мужской и женский чемпионаты России по кёрлингу. Турниры перенесены на неопределённый срок.
«В соответствии с распоряжением Минспорта РФ Федерацией кёрлинга России принято решение перенести первенства России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Изначально планировалось, что соревнования будут проходить в Сочи с 6 по 22 апреля. Первыми должны были начать турнир женщины.
Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.
- 17 марта 2020
-
18:30
-
18:28
-
18:09
-
17:17
-
16:29
-
16:11
-
16:10
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:13
-
14:56
-
14:56
-
14:35
-
14:25
-
14:00
-
13:42
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
11:47
-
11:20
-
11:05
-
10:11
-
09:36
-
09:00
-
00:39
-
00:30
- 16 марта 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:47
-
22:33
-
22:10