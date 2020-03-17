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Чемпионаты России по кёрлингу не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса

Чемпионаты России по кёрлингу не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение не проводить мужской и женский чемпионаты России по кёрлингу. Турниры перенесены на неопределённый срок.

«В соответствии с распоряжением Минспорта РФ Федерацией кёрлинга России принято решение перенести первенства России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Изначально планировалось, что соревнования будут проходить в Сочи с 6 по 22 апреля. Первыми должны были начать турнир женщины.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.

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