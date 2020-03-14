Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Из-за коронавируса отменён чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар

Из-за коронавируса отменён чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар отменён из-за распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Келоуне (Канада) с 18 по 25 апреля. Ранее были отменены мужской чемпионат мира по кёрлингу в Глазго и женское первенство планеты в Принс-Джордже (Канада).

«К сожалению, нам не удастся провести все главные чемпионаты мира по кёрлингу в 2020 году. Но жизненно важно помнить, что мы не одиноки в этом вопросе, так как другие спортивные организации по всему миру также должны принимать подобные сложные решения. В конечном счёте, нашим главным приоритетом всегда является здоровье и благополучие наших спортсменов, официальных лиц, болельщиков и персонала», — приводит слова президента WCF Кейт Кейтнесс пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

Мужской ЧМ-2020 по кёрлингу отменён из-за распространения коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020