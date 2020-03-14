Из-за коронавируса отменён чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар отменён из-за распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Келоуне (Канада) с 18 по 25 апреля. Ранее были отменены мужской чемпионат мира по кёрлингу в Глазго и женское первенство планеты в Принс-Джордже (Канада).
«К сожалению, нам не удастся провести все главные чемпионаты мира по кёрлингу в 2020 году. Но жизненно важно помнить, что мы не одиноки в этом вопросе, так как другие спортивные организации по всему миру также должны принимать подобные сложные решения. В конечном счёте, нашим главным приоритетом всегда является здоровье и благополучие наших спортсменов, официальных лиц, болельщиков и персонала», — приводит слова президента WCF Кейт Кейтнесс пресс-служба Всемирной федерации керлинга.
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