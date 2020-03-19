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Гимнастка Мамун потренировалась с мячом. Она родила сына менее полугода назад. Видео

Гимнастка Мамун потренировалась с мячом. Она родила сына менее полугода назад. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в «Инстаграме» видео тренировки с мячом. Напомним, в октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.

«Грация кошки, ловкость картошки!» — подписала Мамун видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

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