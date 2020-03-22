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Туктамышева поддержала фигуристов, досрочно завершивших сезон

Туктамышева поддержала фигуристов, досрочно завершивших сезон
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона-2019/2020, который оказался досрочно завершён не только у неё, но и всех фигуристов.

«Я закончила сезон в декабре, и он был для меня очень интересным, в чём-то сложным, но невероятно продуктивным! Я выкладывалась на максимуме своих возможностей.

Сейчас официально закончился сезон и соревнования, включая чемпионат мира, отменены. И я хочу просто поддержать моих коллег и друзей: не всегда всё складывается так, как мы хотим, но сила спортсмена в том, чтобы принимать эти вызовы и не падать духом, а двигаться вперёд! Берегите себя!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

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