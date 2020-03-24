«Еле успела накраситься». Фигуристка Ильиных рассказала, как рожала первенца
Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала о переживаниях, связанных с рождением ребёнка. Ранее стало известно, что 25-летняя Ильиных и 30-летний артист балета Сергей Полунин стали родителями. Мальчика, родившегося в Майами (США), назвали Миром.
По словам Елены, она рассчитывала на другое время родов, поэтому схватки были внезапными.
«Думала, рожать придётся ночью. Но мне повезло: удалось выспаться, мы встали с Сергеем в девять и собирались пойти к океану. Поплавать захотелось. Тут меня и прихватило. Еле успела принять душ и накраситься», — приводит слова Ильиных «Экспресс-газета».
Напомним, Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призёром в танцах на льду.
Читайте также
- 24 марта 2020
-
12:41
-
12:28
-
12:14
-
11:36
-
11:25
-
11:05
-
09:59
-
09:33
-
09:30
-
08:30
-
03:03
-
00:44
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56
-
12:08
-
11:54
Партнерский контент