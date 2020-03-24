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«Еле успела накраситься». Фигуристка Ильиных рассказала, как рожала первенца

«Еле успела накраситься». Фигуристка Ильиных рассказала, как рожала первенца
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала о переживаниях, связанных с рождением ребёнка. Ранее стало известно, что 25-летняя Ильиных и 30-летний артист балета Сергей Полунин стали родителями. Мальчика, родившегося в Майами (США), назвали Миром.

По словам Елены, она рассчитывала на другое время родов, поэтому схватки были внезапными.

«Думала, рожать придётся ночью. Но мне повезло: удалось выспаться, мы встали с Сергеем в девять и собирались пойти к океану. Поплавать захотелось. Тут меня и прихватило. Еле успела принять душ и накраситься», — приводит слова Ильиных «Экспресс-газета».

Напомним, Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призёром в танцах на льду.

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