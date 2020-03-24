«Улыбка, юмор и новое платье». Туктамышева рассказала, как борется с плохим настроением

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Улыбка, юмор и новое платье — моё верное оружие в борьбе с унынием», — написала Туктамышева.

Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" Елизаветы Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года. Помимо этого фигуристка является чемпионкой Европы 2015 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года.

Сезон-2019/2020 завершился для Туктамышевой и других российских фигуристов досрочно из-за отмены чемпионата мира в Монреале (Канада). Турнир должен был проходить с 16 по 22 марта, однако местные власти приняли решение об отмене первенства из-за угрозы распространения коронавируса.

Туктамышева поддержала фигуристов, досрочно завершивших сезон