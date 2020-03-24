«Улыбка, юмор и новое платье». Туктамышева рассказала, как борется с плохим настроением
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Улыбка, юмор и новое платье — моё верное оружие в борьбе с унынием», — написала Туктамышева.
Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" Елизаветы Туктамышевой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года. Помимо этого фигуристка является чемпионкой Европы 2015 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года.
Сезон-2019/2020 завершился для Туктамышевой и других российских фигуристов досрочно из-за отмены чемпионата мира в Монреале (Канада). Турнир должен был проходить с 16 по 22 марта, однако местные власти приняли решение об отмене первенства из-за угрозы распространения коронавируса.
Туктамышева поддержала фигуристов, досрочно завершивших сезон
«Целую, мать его, неделю!» Туктамышева — о погоде в Санкт-Петербурге
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