Навка: Аксёнов получил 8 млн рублей вместо Загитовой. Всё в строгом соответствии с законом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прояснила ситуацию вокруг выплат участникам своего ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Эдуард Аксёнов подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.



По информации Baza, функционер получил 8 млн рублей за участие в шоу, однако на самом деле не принимал участия ни в организации, ни в показе шоу.



«Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксёнов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова — несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксёнов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Всё в строгом соответствии с законом», — цитирует Навку «РБК-Спорт».

Московского чиновника подозревают во мнимом участии в ледовом шоу и хищении 8 млн рублей