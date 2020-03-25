Навка: Аксёнов получил 8 млн рублей вместо Загитовой. Всё в строгом соответствии с законом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прояснила ситуацию вокруг выплат участникам своего ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Эдуард Аксёнов подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации Baza, функционер получил 8 млн рублей за участие в шоу, однако на самом деле не принимал участия ни в организации, ни в показе шоу.
«Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксёнов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова — несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксёнов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Всё в строгом соответствии с законом», — цитирует Навку «РБК-Спорт».
- 25 марта 2020
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