Слуцкая: раньше были пионеры и стенгазеты, а теперь душевность и правильность утеряны

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая порассуждала на тему смены поколений.



«Дети всегда торопятся вырасти, а взрослые хотят вернуться в детство. Сидела сегодня с Кирой и слушала старые добрые песенки «Крылатые качели», «Бьют часы на старой башне» из фильма «Приключение Электроников», «Чему учат в школе». Я подумала о том, что на сегодняшний день всё это утеряно. Раньше были пионеры, мы рисовали стенгазеты. И дети были совсем другие! Утеряна какая-то душевность, трепетность, правильность в каком-то роде.



Я слушала, и у меня текли слёзы, оттого что сейчас всё другое и современное. Хочется снова обрести окружающий мир таким, каким он виделся нам и был для нас в детстве. Но тех чувств, которые у нас были в детстве, уже нет. Нет голосов, тёплых, наполненных смыслом песен, той легендарной музыки… А вы помните?» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Слуцкая: нашу страну со всех сторон пихают за допинг, а весь мир чистый — такого не бывает