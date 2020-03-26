ВФЛА дисквалифицировала трёх легкоатлетов на год

Бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова отстранены на один год за участие в тренировочных мероприятиях с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Спортсмен Рудольф Верховых (бег, Свердловская и Челябинская обл., тренеры Трегубова Вероника Валерьевна, Хрущелёва Наталья Петровна) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.10 «Запрещённое сотрудничество»). Спортсмен дисквалифицирован на 1 год с 17.06.19 г. по 16.06.20 г.

Спортсмен Андрей Исайчев (бег, Свердловская и Оренбургская обл., тренеры Хрущелёва Наталья Петровна, Кирамов Саит Халидович) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.10 «Запрещённое сотрудничество»). Спортсмен дисквалифицирован на 1 год с 17.12.19 г. по 16.12.20 г.

Спортсменка Анна Князева-Широкова (бег, Свердловская обл., Хрущелёва Наталья Петровна, Князев Семён Анатольевич) признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.10 «Запрещённое сотрудничество»). Спортсменка дисквалифицирована на 1 год с 17.12.19 г. по 16.12.20 г.», — говорится в сообщении ВФЛА.