«Идеально с первого дубля». Туктамышева показала backstage шоу «Горячий лёд»

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала backstage подготовки номера к шоу «Горячий лёд», в котором вместе с подругами Алёной Леоновой и Бетиной Поповой продемонстрировала навыки синхронного катания.

«Воспоминания о нашей подготовке к шоу «Горячий лёд» заставляют меня улыбнуться. Пусть они улыбнут и вас.

«Идеально с первого дубля» или всё, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Шоу Туктамышевой «Горячий лёд» прошло в Санкт-Петербурге 9 марта. Помимо Елизаветы в программе выступили недавно завершившие карьеру танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов, пропускающий сезон серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, Алёна Леонова, Александр Самарин и другие.