«Идеально с первого дубля». Туктамышева показала backstage шоу «Горячий лёд»

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала backstage подготовки номера к шоу «Горячий лёд», в котором вместе с подругами Алёной Леоновой и Бетиной Поповой продемонстрировала навыки синхронного катания.
«Воспоминания о нашей подготовке к шоу «Горячий лёд» заставляют меня улыбнуться. Пусть они улыбнут и вас.
«Идеально с первого дубля» или всё, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Шоу Туктамышевой «Горячий лёд» прошло в Санкт-Петербурге 9 марта. Помимо Елизаветы в программе выступили недавно завершившие карьеру танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов, пропускающий сезон серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, Алёна Леонова, Александр Самарин и другие.
- 26 марта 2020
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