Легкоатлетка Клишина поделилась солнечными весенними фотографиями

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась с болельщиками весенними фотографиями, наполненными солнечным светом.



«В этом году приближать весну не пришлось. Она сама к нам примчалась, наполнив дни ярким солнышком, запахом новой жизни и прекрасным весенним настроением. А что наполняет жизнью вас?» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.