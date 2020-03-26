Легкоатлетка Клишина поделилась солнечными весенними фотографиями
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась с болельщиками весенними фотографиями, наполненными солнечным светом.
«В этом году приближать весну не пришлось. Она сама к нам примчалась, наполнив дни ярким солнышком, запахом новой жизни и прекрасным весенним настроением. А что наполняет жизнью вас?» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.
Клишина показала домашнюю тренировку в эффектном наряде. Видео
Читайте также
- 26 марта 2020
-
17:28
-
17:01
-
16:54
-
16:10
-
16:07
-
15:25
-
15:17
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:26
-
14:22
-
14:01
-
13:38
-
13:30
-
13:01
-
12:52
-
12:48
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:49
-
10:45
-
10:33
-
10:17
-
10:00
-
09:44
-
09:27
-
09:03
-
02:30
-
01:17
-
01:05
Партнерский контент