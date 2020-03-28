Гроссмейстер Гири: для меня был бы не худший вариант, если бы застрял в России

Гроссмейстер Аниш Гири, который родился в Санкт-Петербурге, но с 2009 года представляет Нидерланды, рассказал о приостановке турнира претендентов в Екатеринбурге. Соревнования остановили после первого круга, чтобы участники сумели добраться домой до закрытия воздушных границ России.

«Турнир закончился на удивление хаотично. В день восьмого тура моему тренеру позвонила девушка из оргкомитета. Это было часов в 12, партия должна была начаться в 16. Мне казалось, что она позвонила, потому что за день до этого я случайно пропустил один контроль у доктора. Думал, хочет нас за это отчитать. Я не слышал, о чём тренер с ней говорил. Затем он мне сказал, что турнир закончился, надо ехать домой. «Шутишь, что ли?». «Нет» — ответил он.

Проблема была в том, что нам сказали, что на следующий день закроют воздушное пространство. Надо было искать билеты. Я боялся, что их просто нет. Но нам повезло. Удалось купить сразу же. Рейс вылетал через 2,5 часа. Нужно было быстро собрать вещи, взять такси. Потом оказалось, что другие не успели купить билеты. Им организовали ночью чартер. Мы решили не надеяться на судьбу и всё сами купили.

Это была очень резкая смена обстановки. До двенадцати мы готовились к партии. Мне предстояло играть чёрными с лидером — Яном Непомнящим. Очень важная партия для моего турнирного положения. Надо было проанализировать много дебютных вариантов. Однако неожиданно пришлось собирать вещи.

Как отнёсся к этой новости? Если честно, то непозитивно. Во-первых, покупать билеты — невесёлая процедура. Надо заполнить своё имя, фамилию, паспортные данные, найти кредитную карточку, ввести все коды. Делать это быстро — ещё противнее. А ещё нужно собирать вещи, которые разбросаны по всей комнате. Я и так не люблю это делать, а тут ещё и в спешке.

Во-вторых, был не рад, что турнир закончился. Думал, что надо было довести его до конца, учитывая то, что все меры безопасности соблюдались. В тот момент мне казалось, что меня как будто кинули. Потом подумал и понял: других вариантов у организаторов не было в связи с непредсказуемой проблемой закрытия воздушного пространства.

Мне жена потом сказала, что ничего бы страшного не случилось и я мог бы поехать в Питер. Но как быть другим игрокам? Например, американцу Каруане? Что бы он делал на просторах нашей большой страны? Для меня был бы не худший вариант, если бы застрял в России. Но помимо шахматистов были и другие люди вокруг турнира, которым требовалось улететь домой», — приводит слова Гири сайт «Матч ТВ».