Клишина: горжусь тем, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала пост в «Инстаграме» со словами поддержки в адрес Италии, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса европейской стране.

«Я горжусь тем, что мои сограждане и люди со всего мира помогают Италии в её борьбе с коронавирусом. Я думаю, все мы должны объединиться для того, чтобы помочь друг другу преодолеть эту проблему. Будь сильной, Италия», — написала Клишина.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.