Медведева исполнила психоделический танец в костюме единорога. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева с помощью сервиса Tik Tok опубликовала новый видеоролик. В нём спортсменка исполнила необычный танец в костюме единорога под культовую песню группы «На-На».

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В настоящее время Медведева находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее был закрыт ледовый дворец, в котором спортсменка тренировалась в Канаде. После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.