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Ледовое шоу с участием Медведевой отменили из-за коронавируса

Ледовое шоу с участием Медведевой отменили из-за коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Ледовое шоу Stars on Ice—2020 с участием ряда известных фигуристов, в том числе двукратной чемпионки мира российской спортсменки Евгении Медведевой, отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«В ответ на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, запреты на массовые собрания на местном уровне и закрытие границы между США и Канадой было принято решение отменить тур для обеспечения безопасности фигуристов, сотрудников, партнёров и болельщиков. С нетерпением ждём встречи со всеми вами в сезоне 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы Stars on Ice—2020.

Также посмотрите видео, как Медведева зажгла публику на шоу в Корее.

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