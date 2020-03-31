Гимнастка Спиридонова посоветовала 10 фильмов для просмотра на карантине

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» 10 полюбившихся фильмов, которые стоит посмотреть во время домашней самоизоляции. Гимнастка планирует делиться 10 фильмами каждый день.

Сегодня, 31 марта, в составленный спортсменкой список вошли фильмы: «Рэмпейдж», «Джуманджи», «Дэдпул», «Экипаж», «Веном», «Дамбо», «Пассажир», «Мстители», «Левша» и «Иллюзия обмана».

Фото: https://www.instagram.com/stories/dashkoy83/

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

Ранее Спиридонова показала, как делает сальто на батуте.