Загитова показала свою тренировку и призвала всех оставаться дома

Российская фигуристка Алина Загитова показала, как она тренируется в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсменка выложила ролик с показом тренировки на ускоренном режиме. При этом в дело постоянно вмешивалась собака, которая явно не хотела оставлять Загитову без компании. В конце фигуристка, ставшая чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году, призвала подписчиков соблюдать рекомендации врачей.
«Оставайтесь дома… Берегите себя и своих близких… И обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении», — сказала Загитова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
- 31 марта 2020
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