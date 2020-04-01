Медведева показала ритмичную тренировку в условиях самоизоляции

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликована новый видеоролик в своём «инстаграме». Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане показала, как тренируется в домашних условиях.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Медведева из-за пандемии коронавируса находится на самоизоляции. Ранее был закрыт ледовый дворец, в котором она тренировалась в Канаде. После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
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