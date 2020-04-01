Закарян: фигурное катание держится на плаву за счёт России и Японии

Спортивный агент Ари Закарян прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе в фигурном катании.

«Я много раз говорил: наш вид спорта и без коронавируса переживает сейчас довольно сложные времена — держится на плаву прежде всего за счёт России и Японии. Как фигурное катание переживёт нынешний удар, в каком виде и с какими возможностями вернётся к нормальной жизни, сколько времени потребуется на то, чтобы спортсмены восстановили собственное физическое и моральное состояние, предсказать, думаю, не возьмётся никто.

Сам я всегда был оптимистом, но сейчас испытываю лишь одно чувство — колоссальное внутреннее негодование, а также растерянность», — приводит слова Закаряна «RT на русском».

Также посмотрите видео каскада четверной тулуп — тройной тулуп в исполнении Камилы Валиевой.