Обращение президента России к населению о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Видео

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратился к россиянам по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Президент подчеркнул, что завершающаяся нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий для мобилизации всех органов власти и здравоохранения. Также Путин рассказал о дальнейших действиях.
«Надо понимать, что угроза сохраняется. Пик ещё не пройден как в мире, так и в нашей стране. В связи с этим я продлеваю режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля. С сохранением заработной платы. Нам нельзя забывать, что важно сохранение рабочих мест и денег граждан. Эффективная и стабильная экономика лежит в основе. У нас очень большая страна и разная плотность населения. В Москве пока не удаётся переломить ситуацию. Также есть и регионы где не зафиксировано ни одного случая.
Уважаемые граждане, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей. Беречь себя и близких. Крайне важным остаётся наша ответственность и взаимоподдержка. Даже эта короткая неделя показала, что когда мы понимаем сложность, то нам удаётся снизить риски. Надеюсь, мы и дальше будем действовать слаженно и на опережение. Спасибо вам и будьте здоровы!» — сказал Путин.
Видео обращения президента доступно на «Чемпионате».
- 2 апреля 2020
-
18:03
-
17:46
-
17:32
-
17:04
-
16:40
-
16:31
-
16:18
-
16:13
-
15:52
-
15:50
-
15:05
-
14:24
-
13:43
-
13:15
-
11:19
-
10:42
-
10:37
- 1 апреля 2020
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:17
-
19:30
-
18:50
-
16:49
-
16:00
-
15:18
-
14:52
-
14:39
-
14:13
-
13:57
-
13:30
-
13:30
-
13:06
-
12:57
-
12:36