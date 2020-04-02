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Обращение президента России к населению о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Видео

Обращение президента России к населению о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратился к россиянам по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Президент подчеркнул, что завершающаяся нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий для мобилизации всех органов власти и здравоохранения. Также Путин рассказал о дальнейших действиях.

«Надо понимать, что угроза сохраняется. Пик ещё не пройден как в мире, так и в нашей стране. В связи с этим я продлеваю режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля. С сохранением заработной платы. Нам нельзя забывать, что важно сохранение рабочих мест и денег граждан. Эффективная и стабильная экономика лежит в основе. У нас очень большая страна и разная плотность населения. В Москве пока не удаётся переломить ситуацию. Также есть и регионы где не зафиксировано ни одного случая.

Уважаемые граждане, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей. Беречь себя и близких. Крайне важным остаётся наша ответственность и взаимоподдержка. Даже эта короткая неделя показала, что когда мы понимаем сложность, то нам удаётся снизить риски. Надеюсь, мы и дальше будем действовать слаженно и на опережение. Спасибо вам и будьте здоровы!» — сказал Путин.

Видео обращения президента доступно на «Чемпионате».

Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля
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