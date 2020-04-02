Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратился к россиянам по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.



«Завершается нерабочая неделя. При этом в напряжённом режиме трудятся врачи и медицинский персонал всех учреждений, им всем не просто. Именно они в больницах и на всех врачебных участках держат оборону от эпидемии. Уверен, что все граждане присоединятся к благодарности в адрес медработников. Также свою работу выполняют и работники других сфер, хочу поблагодарить всех без исключения. Также спасибо волонтёрам и всем гражданам, которые осознали и прочувствовали эту ситуацию в борьбе с эпидемией. Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, позволила нам выиграть время для упреждающих действий для мобилизации всех органов власти и здравоохранения.



Нам в целом пока удаётся оградить людей старшего поколения и не допустить вспышек в учебных заведениях. Вопрос о том, что делать дальше и какие будут наши решения. Принимая их нам надо понимать, что угроза сохраняется. Пик ещё не пройден как в мире, так и в нашей стране. В связи с этим я продлеваю режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля. С сохранением заработной платы. Нам нельзя забывать, что важно сохранение рабочих мест и денег граждан. Эффективная и стабильная экономика лежит в основе. У нас очень большая страна и разная плотность населения. В Москве пока не удаётся переломить ситуацию. Также есть и регионы где не зафиксировано ни одного случая.

Уважаемые граждане, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей. Беречь себя и близких. Крайне важным остаётся наша ответственность и взаимоподдержка. Даже эта короткая неделя показала, что когда мы понимаем сложность, то нам удаётся снизить риски. Надеюсь, мы и дальше будем действовать слаженно и на опережение. Спасибо вам и будьте здоровы!» — сказал Путин.