«Тур де кухня». Американская скалолазка показала, как карабкается к холодильнику
Американская скалолазка Брук Рабуту показала, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 19-летняя спортсменка выложила видео в «Инстаграме», на котором она карабкается через кухню к холодильнику.
«Тур де кухня. Не беспокойтесь! Я после этого трижды помыла столы!» — написала спортсменка.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.
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