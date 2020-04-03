«Тур де кухня». Американская скалолазка показала, как карабкается к холодильнику

Американская скалолазка Брук Рабуту показала, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 19-летняя спортсменка выложила видео в «Инстаграме», на котором она карабкается через кухню к холодильнику.

«Тур де кухня. Не беспокойтесь! Я после этого трижды помыла столы!» — написала спортсменка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.