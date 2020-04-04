Плющенко поддержал челлендж и переоделся в женщину
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял участие в популярном челлендже с переодеванием.
Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Плющенко меняется одеждой со своей женой Яной Рудковской, которая и опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.
«Вертуха! Повторяем за мной». Плющенко показал эффектный трюк во дворе
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