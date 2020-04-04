Мамун — о видео из парков с шашлыками: это ранит моё сердце

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как проводит время в самоизоляции. Спортсменка призналась, что её расстраивает легкомыслие россиян, которые не считают угрозу коронавируса серьёзной.
«Мы семьёй находимся на карантине уже три недели, а впереди, видимо, ещё месяц. Стараемся не унывать, гуляем дома, открываем окна. Конечно, я очень серьёзно отношусь к этому вирусу. Но уже не знаю, стоит читать новости по утрам или лучше вообще абстрагироваться от этого.
Все реагируют по-разному. Кто-то вообще считает, что всё это всемирный заговор и никакого вируса не существует.
Чему вся эта ситуация может нас научить? Наверное, смирению. А ещё люди будут больше времени проводить с семьями, задумаются над тем, что действительно важно в нашей жизни. Вся мишура просто упала разом. Наверняка рады дети: они стали больше видеть родителей, которые уже не тратят на работу так много времени. Какие-то плюсы тоже есть, конечно.
Хочется всё-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, вы можете быть просто переносчиком вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит мне сердце, недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьёзно», — рассказала Мамун в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата».
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