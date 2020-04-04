Медведева предстала в образе Сейлор Мун для фотосессии японского журнала

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась для японского журнала Number Plus. Россиянка предстала в образе популярного персонажа — Сейлор Мун.
Медведевой в минувшем сезоне не удалось пробиться на чемпионат мира. Российская фигуристка не смогла завершить выступление на чемпионате России из-за сломанного конька. В итоге турнир так и не состоялся из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тысяч человек.
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