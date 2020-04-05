Ефимова рассказала, что дважды хотела уйти из спорта

Шестикратная чемпионка мира по плаванию 28-летняя Юлия Ефимова рассказала, что дважды хотела завершить карьеру.

«Были моменты, когда хотела уйти из спорта: первый раз в 16 лет, второй раз в 18. В 16 я думала над этим ещё до первой своей Олимпиады, всё надоело, тяжёлые тренировки, стычки с тренером, но в тот момент помог папа: сказал, что нельзя сейчас бросать, должна потерпеть, а потом можно уходить уже. В 18 лет история повторилась: я была чуть постарше и поумнее и, прежде чем бросать, подумала, что нужно новое что-то попробовать, и уехала в США, после этого я уже не думала о завершении карьеры.

Мне сейчас главное доплавать до Токио. Я рассчитывала, что Олимпиада будет в этом году, набрала хорошую форму. Есть ли шанс, что останусь в спорте после Токио? Не знаю. Не могу ничего утверждать. Ещё до решения о переносе Олимпиады стоял вопрос, либо завершать карьеру сразу после Игр, либо ещё год-полгода доплавать, потому что при хорошей подготовке хватит примерно на такой период. Но ничего не могу утверждать сейчас», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова также является трёхкратным призёром Олимпийских игр и семикратной чемпионкой Европы.