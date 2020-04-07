«Была паническая атака, началась истерика». Константинова — о страхе из-за коронавируса
Российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ей тяжело даётся нахождение в самоизоляции из-за коронавируса. По словам спортсменки, она зачастую испытывает страх.
«Я сейчас на даче. Тренируюсь здесь три раза в день. Мне реально страшно становится, даже боюсь выходить за ворота. Хочется побыстрее куда-то выйти, но ты понимаешь, что гибнут люди, что всё серьёзно. Так что остаётся засунуть свои хотелки в одно место. Уехала на дачу ещё до всей этой шумихи и введения карантина. В один день у меня случилась паническая атака, началась истерика», — сказала Константинова в прямом эфире в своём «инстаграме».
По состоянию на 7 апреля в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. При этом 58 человек скончались, 494 выздоровели.
Константинова поучаствовала в челлендже, исполнив зажигательный танец в легинсах
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