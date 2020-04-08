«Мужу 90 лет, мне 22… до ста». Тамара Москвина — о ситуации с коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«За городом гуляем по пустынным улицам нашего посёлка. Взаперти сидеть невозможно, надо всегда выискивать возможности.

Есть ещё хлопоты: сохранение здоровья моего супруга Игоря Борисовича Москвина, нашего заслуженного тренера. Ему уже 90 лет! Он в зоне риска (из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). Я — нет, мне всего 22… до ста», — приводит слова Москвиной «Спорт день за днём».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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