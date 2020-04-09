«Не прошу поддержки с протянутой рукой». Авербух — о своих словах о помощи государства

Известный фигурист и продюсер Илья Авербух прокомментировал свои слова о необходимости государственной поддержки в деле проведения ледовых шоу. Напомним, ранее Авербух выразил надежду, что по окончании режима карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, возобновятся все культурные мероприятия, однако подчеркнул, что необходима будет поддержка государства.

«Мои слова о помощи государства были выхвачены из контекста. Авербух просит поддержки у государства с протянутой рукой – нет, это неправда и очередное передёргивание моих слов, я лишь описал ситуацию, которая есть в моей компании. Компания эксклюзивная, круглогодичного цикла, таких немного. У меня большая история с длинными контрактами, в том числе и с участниками. В год мы проводим более 250 представлений. Разумеется, это предполагает большую подготовительную работу, у нас офисы в Москве, Сочи. Много инвестиций, и деньги, которые, были вложены уже в будущие проекты, по сути, сгорели.

Не думаю, что возможна, да и нужна точечная поддержка. Говорю скорее об организации неких мероприятий с привлечением крупных компаний. Я за то, чтобы возвращать деньги трудом, а не ходить с протянутой рукой к государству, мол, дайте мне просто так. Просто так мне ничего не надо. Но создать возможности для активности, заработка – я об этом. Это очень важно. Корпоративные мероприятия могли бы стать опорой для многих концертных агентств. Государство может создать условия, которые бы позволили удержаться на плаву. Речь о заработке сейчас вообще не идёт», — приводит его слова «Спорт-экспресс».

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