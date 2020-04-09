Тарасова выложила эмоциональное видео, как болеет за Ковтуна. Ягудин в шутку приревновал

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в «Инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, насколько эмоционально она болеет за своего ученика Максима Ковтуна.

«Ещё немножко потерпим, посидим дома. А потом будем болеть. Вот так!» — подписала Тарасова видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.

В комментариях к посту отметились Ковтун и Алексей Ягудин, который под руководством Тарасовой выиграл зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити, одержав победу в мужском одиночном катании.

«А теперь уже я ревную!» — пошутил Ягудин.

«Люблю вас», — ответил им Ковтун.

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