Тарасова выложила эмоциональное видео, как болеет за Ковтуна. Ягудин в шутку приревновал
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в «Инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, насколько эмоционально она болеет за своего ученика Максима Ковтуна.
«Ещё немножко потерпим, посидим дома. А потом будем болеть. Вот так!» — подписала Тарасова видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.
В комментариях к посту отметились Ковтун и Алексей Ягудин, который под руководством Тарасовой выиграл зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити, одержав победу в мужском одиночном катании.
«А теперь уже я ревную!» — пошутил Ягудин.
«Люблю вас», — ответил им Ковтун.
Ранее Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года.
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