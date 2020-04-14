РУСАДА: Канада, США и Великобритания практически не тестируют спортсменов на допинг

Aнтидопинговые агентства Канады, США и Великобритании существенно сократили планы по тестированию спортсменов на допинг из-за пандемии коронавируса, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
«Канада, США и Великобритания практически не тестируют спортсменов, они существенно сократили свои планы, оставив 25% от того, что они планировали. World Athletics (Всемирная легкоатлетическая ассоциация. — Прим. «Чемпионата») и AIU (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. — Прим. «Чемпионата») сказали, что продолжают тестирование и выезжают только к высокорисковым спортсменам. Не все атлеты находятся в Европе, многие в Африке, где существенно сократилось тестирование.
УЕФА и World Rugby (Международная федерация регби. — Прим. «Чемпионата») оставили только критичные миссии. Их отделы по оценке рисков выявляют самые важные задачи, туда выдвигаются инспекторы контроля. Все международные заседания либо отменены, либо перенесены на конец лета и осень», — приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».
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