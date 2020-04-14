Гимнастка Яна Кудрявцева назвала пол будущего ребёнка
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что она вместе с мужем, хоккеистом «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым, ждёт дочку.
«У нас будет девочкааа!» — написала Кудрявцева в своём «инстаграме», выложив видеоролик с мужем.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кудрявцевой.
Семейная пара уже воспитывает дочку. Первенец в семье Кудрявцевой и Кугрышева родился в конце 2018 года.
Кудрявцева вышла замуж за Кугрышева летом 2018 года. В 2017 Яна объявила о завершении спортивной карьеры.
Дмитрий Кугрышев — чемпион мира (2007) среди юниорских команд, двукратный обладатель Кубка Континента и серебряный призёр Кубка Гагарина — 2016.
Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев стали родителями
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