Тренера по художественной гимнастике Толкачёву дисквалифицировали на 4 года

Всероссийская федерация художественной гимнастики приняла решение дисквалифицировать тренера Дарью Толкачёву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отсчёт дисквалификации ведется с 29 октября 2019 года.
Сообщается, что Толкачёва нарушила пункт правил 2.5, в котором говорится: «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля. Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-контроля, но которое не подпадает под определение запрещённого метода. Фальсификация включает в том числе намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, или попытка запугивания потенциального свидетеля».
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