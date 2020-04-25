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Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку

Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку.

25 апреля в 18:00 мск Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку, на которую можно записаться на сайте www.kudriavtsevayana.com. Участников ждёт насыщенная программа из упражнений с подробным разбором элементов и демонстрацией. Практические советы будут полезны как спортсменкам, так и их тренерам. Кроме тренировки у участников будет возможность получить от Яны Кудрявцевой ответы на волнующие вопросы «здесь и сейчас».

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