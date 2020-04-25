Алексей Ягудин — о жизни на карантине: стараюсь не замечать холодильник

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин по приглашению «Чемпионата» выступил в эфире Фонда Хабенского и рассказал, чем занимается на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.

«Карантин — новое явление. Никто не мог предположить, что такая ситуация наступит в нашем мире. Сейчас жизнь изменилась. Я стал чаще проходить мимо холодильника, стараюсь его не замечать. У меня есть лайфхак. Иногда думаю, может, открыть дверь холодильника? Но нет, лучше пойду обниму и поцелую жену. Ещё появилась уборка дома, она стала неотъемлемой частью жизни. Раньше были какие-то ещё дела, а вот сейчас сложилось так.

Меня не подпускают к плите, потому что после меня приходится очень много убираться. Так что готовкой занимаются мои девчонки, которые живут дома.

Вы можете увидеть у меня в «Инстаграме», как мы развлекаемся. Снимаем ролики, придумываем что-то интересное. Когда привлекаешь детей к режиссуре того или иного видео, им это нравится. Иногда просто играем с собаками, в футбол. Важно обычное человеческое внимание. Главное — не игнорировать детей и заниматься не только собой», — сказал Ягудин.

«Чемпионат» поддерживает серию живых включений #побудьсомной, которые запустил Фонд Хабенского. Вместе мы помогаем подопечным фонда — детям с опухолями мозга — встретиться в прямом эфире с их спортивными кумирами и провести собственное интервью со звездой.

Поддержать детей фонда и внести свой вклад в сбор средств на лечение можно по ссылке или отправив СМС с указанием любой суммы на номер 7535.