Российские синхронистки в купальниках танцуют на пляже. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина выложила в свой «инстаграм» видео, снятое незадолго до начала летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Пусть это видео согреет и поднимет настроение всем. Мы на сборах в Бразилии. Танцуем на пляже города Жуан-Песоа в наш выходной. Через несколько дней мы отправились на Олимпийские игры в Рио.
Часто пересматриваете свои летние фотки и видео?» — подписала спотсменка видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На Играх в Рио-де-Жанейро российские синхронистки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях. В соревнованиях дуэтов победу одержали россиянки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.
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