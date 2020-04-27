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Олимпийский чемпион Немов продемонстрировал отличную форму, выполняя зарядку

Олимпийский чемпион Немов продемонстрировал отличную форму, выполняя зарядку
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов показал упражнения для зарядки на домашней спортивной площадке. Пятикратный чемпион мира из положения в висе на перекладине несколько раз поднял ноги к планке, затем подошёл к скамейке, поотжимался, опираясь на неё ногами, и завершил комплекс в стойке на руках.

«Ни дня без спорта!» — подписал Немов видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.

За последние сутки в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 87 147 человек. Выздоровевших насчитывается 7346 человек, скончалось 794 человека.

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