Олимпийский чемпион Немов продемонстрировал отличную форму, выполняя зарядку

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов показал упражнения для зарядки на домашней спортивной площадке. Пятикратный чемпион мира из положения в висе на перекладине несколько раз поднял ноги к планке, затем подошёл к скамейке, поотжимался, опираясь на неё ногами, и завершил комплекс в стойке на руках.
«Ни дня без спорта!» — подписал Немов видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
За последние сутки в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 87 147 человек. Выздоровевших насчитывается 7346 человек, скончалось 794 человека.
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